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Через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море движутся корабли ЧФ России «Москва» и «Адмирал Эссен». Ракетный крейсер и фрегат возвращаются из похода в Средиземное море, где они приняли участие в нескольких учениях.

Пресс-служба Черноморского флота сообщает, что корабли успешно справились с решением возложенных на них задач в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземноморье. Сразу после возвращения в Севастополь, экипажи флагмана ЧФ и фрегата займутся пополнением запасов и техническим осмотром боевых кораблей.

На учениях в Средиземном море появились не только ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен». Кроме того, в них участвовали корабль «Адмирал Макаров» и самолеты Ту-22М3 и МиГ-31. В ходе маневров отрабатывались действия при нападении условного противника, а также защита от атак с воздуха.

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