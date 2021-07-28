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Использование Киевом турецких беспилотников «Байрактар» против самопровозглашенных республик Донбасса закончится плохо прежде всего для ВСУ. Москва вполне сможет объявить воздушное пространство над востоком Украины зоной, закрытой для полетов и быстренько сбить все БПЛА, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

В своем Телеграм-канале он написал, что Киев очень рассчитывает на турецкие дроны в полномасштабном наступлении на ДНР и ЛНР. Это БПЛА действительно представляют угрозу для жителей республик, среди которых большинство имеет российские паспорта. Поэтому РФ поможет успешно противостоять «Байрактарам».

Для этого, уверен Коротченко, России даже не нужно вводить войска на Донбасс. Достаточно лишь наносить удары по беспилотникам комплексами противовоздушной обороны, расположенными на территории РФ. Это позволит не только устранить угрозу для жителей ДНР и ЛНР, но и пустить по ветру все затраты Украины на недешевые БПЛА.

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