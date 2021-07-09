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Новая Стратегия национальной безопасности РФ, уже подписанная президентом Владимиром Путиным, предполагает незамедлительное применение ядерного оружия в случае развязывания Соединенными Штатами или НАТО полномасштабных боевых действий против России. Поэтому США вряд ли рискнут действовать подобным образом.

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что они будут провоцировать локальные конфликты, чтобы минимизировать риски ядерного удара. Однако в этом случае натовские группировки войск вряд ли сумеют устоять. В распоряжении России имеются значительные силы, мощное современное вооружение и техника, поэтому она способна разгромить войска Североатлантического альянса.

Сивков также рассказал, что в Стратегии Россия позиционирует как государство, ориентированное на Восток и на формирование союза с Китаем и Индией. Либо же только с КНР. В любом случае новый альянс будет противостоять западному блоку, которым руководят Соединенные Штаты.

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