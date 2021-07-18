Команда генетиков из Швейцарии смогла определить, что первыми выращивать коноплю начали древние люди, проживавшие на территории современного Китая несколько тысяч лет назад

Отмечается, что биологи решили определить происхождение посевной конопли. Для этого они провели анализ ДНК более ста разнообразных сортов растения, растущих в различных частях света. Как оказалось, его «одомашнивание» случилось не в центральноазиатском регионе, как предполагалось учеными ранее, а в восточноазиатском.

Исследователи определили, что первые «домашние» сорта конопли возникли примерно двенадцать тысяч лет назад, то есть в эпоху раннего неолита. Они также смогли узнать, что китайцы начали применять это растение в рамках ритуальных церемоний или просто для опьянения разума, как минимум, две с половиной тысячи лет назад.