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Российский истребитель Су-75 The Checkmate впечатляет и своими возможностями, и относительно низкой ценой, но он не станет ни угрозой, ни конкурентом для китайских самолетов J-31 и J-20, уверены журналисты из Поднебесной. Они заявляют, что эти два истребителя вскоре получат двигатели WS-15, которые существенно расширят их возможности. Впрочем, силовые установки уже много лет находятся в разработке и результатов по ним не видно.

Без новых двигателей истребители J-20 и J-31 существенно проигрывают в маневренности. Даже самолет четвертого поколения Су-35С превосходит их по данному показателю, так как оснащается силовым агрегатом с регулируемым вектором тяги.

Китайские журналисты также отметили, что единственной угрозой для страны является Индия, однако она пока не сообщала о планах приобрести российский однодвигательный истребитель Су-75. Поэтому Пекин не ждет от новых самолетов никакой опасности для себя.

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