Открытая архитектура Су-75 Checkmate дает возможность по желанию заказчика сделать из него двухместный палубный истребитель или мощный ударный беспилотник, рассказали эксперты китайского портала Sina. Они также отметили интересный подход конструкторов к вооружению самолета.

Аналитики отметили, что авиационной пушки в Су-75 нет, однако ее все же можно использовать. Для этого разработаны специальные подвесные пушечные контейнеры.

Кроме того, внутри самолета имеется сразу три отсека для ракетного вооружения. Они дают возможность разместить 5 ракет класса «воздух-воздух», что сделает самолет опасным противников в воздушном бою.

В бомбовый отсек, являющийся основным, монтируются высокоточные боеприпасы. Кроме того, с наружной его стороны при необходимости устанавливается боевой модуль для дополнительных ракет.

Эксперты также отметили наличие искусственного интеллекта, который сможет управлять всеми функциями, включая стрельбу, а также автоматизированной системы «Матрешка», позволяющая свести к минимуму эксплуатационные расходы за счет своевременного обнаружения даже самых мелких проблем.

Авторы публикации также перечислили основные характеристики – максимальную скорость, которая способна в сверхзвуковом режиме достигать 2 тысяч километров в час, боевой радиус, равный 2800 километров, возможность нести более 7,4 тонны полезной нагрузки.