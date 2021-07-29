Новый проморолик от Народно-освободительной армии Китая с призывом поступать на службу в ракетные войска, несколько удивил жителей Китая. Все дело в том, что в качестве музыкального сопровождения для него выбран русский рэп-хит I Got Love («Небо в алмазах, лето летало») от исполнителей MiyaGi & Эндшпиль и Рем Дигги.

На фоне этой рэп-композиции маршируют войска специального назначения и движутся четким строем мобильные ракетные комплексы, эффектно запускаются и поражают цели новейшие баллистические и крылатые снаряды.

Почему именно российский трек был выбран для этого ролика, неизвестно. Зато известно, что Китай стремительно развивает ракетные войска и планирует уже к 2030 году создать собственную «ядерную триаду», чтобы обеспечить надежное сдерживание агрессии США и Североатлантического альянса.