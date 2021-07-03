На разработку БРК ЖК-360МЦ «Нептун» Украина потратила 40 миллионов долларов, пишет издание Defense Express со ссылкой на генерального директора КБ «Луч» Олега Коростелева.

Он пояснил, что за эти деньги Киев получил комплексную разработку, в которую вошли создание ракет и систем связи, а также адаптация автомобилей. Теперь Украине потребуется вложить еще примерно такую же сумму, чтобы создать отечественный зенитно-ракетный комплекс средней дальности.

По словам Коростелева, разработка «Нептуна», который на Украине называют «уничтожителем Керченского моста», осуществлялась на протяжении двух с половиной лет. При этом конструкторы были ограничены в средствах, иначе БРК появился бы гораздо раньше.

Гендиректор конструкторского бюро также отметил, что комплекс произведен в основном из комплектующих украинского производства. Так, именно на предприятиях этой страны изготовлены радиолокационная головка самонаведения, система связи, инерциальная навигационная система и двигатель.