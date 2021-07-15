Южнокорейский автопроизводитель Kia анонсировал обновленный вариант семейства Ceed для стран Европы. Модель изменилась как внешне, так и внутренне.

Дизайнеры Kia придали новинке более динамичный внешний вид, изменив радиаторную решетку, доработав бампера и сделав переднюю оптику полностью светодиодной. Все модификации модели получили 17- или 18-дюймовые литые колесные диски. В салоне используются отелочные материалы более высокого качества. На крыше появился люк с панорамным стеклом, а панель приборов стала цифровой.

На центральной консоли установлен огромный сенсорный экран диагональю 10,25 дюйма, с помощью которого можно управлять премиальной аудиосистемой JBL. Появилась также масса новых электронных систем, включая комплекс безопасности ADAS. Что касается моторной линейки, то она включает в себя 6 двигателей, причем сразу 4 из них являются гибридными силовыми установками. Продажи новинки намечены на конец текущего года.