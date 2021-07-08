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Боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) после захвата всех районов в Афганистане отправятся распространять «правильный ислам» среди других мусульманских народов. И в первую очередь стоит ожидать их похода на Узбекистан и Таджикистан, уверен политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, Соединенные Штаты, которые 20 лет «торчали» в Афганистане, как обычно не сумели сделать ничего полезного. Лишь «нагадили» и ушли, а заодно сделали талибов еще более сильными. Сейчас они захватывают один за другим районы страны и уже успели объявить оставшихся на территории государства американцев «оккупантами».

По словам Кедми, Афганистан вполне может стать единственной страной в мире, в которой управление будут осуществлять исламисты-фундаменталисты. По той простой причине, что талибы сейчас являются единственными, способными объединить все религиозные течения под своими знаменами. После этого они отправятся прививать “правильную веру” Таджикистану и Узбекистану.

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