Учения «Си Бриз-2021» в Черном море существенно повышают риски вооруженного столкновения между Россией и странами Североатлантического альянса. Опасность конфликта сильно возросла после провокации эсминца Defender у Крымского полуострова, уверен капитан первого ранга Андрей Рыженко.

Он пояснил, что после провокационных действий Запада РФ вывела в море корабли Черноморского флота. Однако не все, так как часть их под руководством крейсера Москва в настоящее время находятся на учениях в Средиземном море.

В распоряжении ЧФ РФ остались только фрегаты, десантные корабли и патрульные катера. Кроме того, все шесть подводных лодок сейчас также находятся в море, наблюдая за обстановкой на натовских учениях.

Эксперт считает, что НАТО не будет предпринимать никаких провокаций против российских кораблей и субмарин. Он пояснил, что в Брюсселе и Вашингтоне тоже прекрасно понимают все возможные риски и адекватно их оценивают. Поэтому все капитаны натовских судов получили приказ действовать крайне аккуратно и избегать столкновений.

Рыженко также заявил, что Россия сама позаботилась о своей безопасности. Помимо кораблей Черноморского флота, она подняла в небо истребители Су-30СМ и бомбардировщики, которые сейчас внимательно наблюдают за учениями НАТО. Этот ход стал лучшей профилактикой провокаций, так как участники «Морского бриза» сочли вылеты российских самолетов весьма серьезной угрозой.