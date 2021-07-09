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Группа британских исследователей определила, что изменения, произошедшие в земной орбите, могли привести к появлению и развитию многоклеточных организмов.

Специалисты провели анализ образцов горных пород, добытых в южной области Австралии и сформировавшихся примерно 700 000 000 лет назад. Этот материк тогда находился рядом с экватором, однако ученые все равно нашли следы оледенения, которые подтверждают гипотезу о том, что в тот момент времени Земля была почти полностью покрыта льдом. В результате моря и океаны должны были быть отрезаны от атмосферы, что прекратило бы обменные процессы между сушей и водой.

Однако исследование показало, что в те времена продолжались климатические циклы, так как ледяные щиты то отступали, то наступали. Это связано с изменениями в орбите планеты, которые по-разному распределяли солнечную радиацию на поверхность Земли. В итоге иногда появлялись участки, на которых не было льда. Именно в них возникали и развивались сложные организмы. Это продолжалось в течение 50 000 000 лет.

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