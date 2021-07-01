В интернете лучше не оставлять данных о своих картах, так как из-за этого возрастает риск стать жертвой мошенников. Все дело в том, что в сети появляется все больше клонов на популярные ресурсы, которые очень сложно отличить от оригиналов. Пользователь оставляет на них данные карты и фактически открывает злоумышленникам свободный доступ к ней, рассказал изданию Prime глава информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Он также настоятельно порекомендовал не открывать письма от незнакомых адресатов, содержащие какие-то файлы. В подавляющем большинстве случаев они оказываются вирусами, которые получают доступ к компьютеру или смартфону. Кусков отметил, что безбоязненно можно открывать письма электронной почты только от знакомых или контактов. Если же послание приходит от незнакомца, да еще и содержит прикрепленные файлы, лучше не рисковать.

Также, по словам эксперта, лучше не подключать опцию автоматических платежей. Он заявил, что случайно списанные средства скорее всего вернут, однако это займет немало времени и вытреплет все нервы.

Нежелательно посещать неизвестные сайты, на которых вполне можно «подцепить» вирусы и вредоносное программное обеспечение. Избавление от такого ПО в дальнейшем может представлять серьезную проблему, заявил эксперт.