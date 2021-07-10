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К 2036 году фактическая стоимость обслуживания американских истребителей F-35 превысит запланированную на шесть миллиардов долларов, уверены авторы издания Defense News. Они приводят в качестве подтверждения информацию, представленную Счетной палатой Соединенных Штатов.

Эксперты поясняют, что к упомянутому сроку число операций, которые проводятся ВМС США, ВВС и Корпус морской пехоты, использующие истребители F-35, вырастет до пиковых значений. Именно поэтому стремительно возрастут расходы на эксплуатацию «летающих компьютеров».

Чтобы этого не произошло, всем трем ведомствам необходимо уже сейчас начинать работать над снижением расходов. Так, ВВС нужно уменьшить их на 4,4 миллиарда долларов ежегодно (47 процентов), Корпусу морской пехоты – на 900 миллионов (26%) и Военно-морским силам – на 655 млн (14 процентов).

Издание также поясняет, что расходы вырастут еще и из-за того, что Пентагон игнорирует рекомендации по их снижению от компании-производителя Lockheed Martin по снижению затрат. А придумывает какие-то собственные методы, уступающие по эффективности.

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