Истребитель Су-57 может оснащаться какими угодно новыми технологиями, но пока у России не будет достаточного количества этих самолетов, никакого толку от них она не добьется, считает автор американского издания The National Interest Дэвид Экс.

Он поясняет, что Су-57 в настоящий момент является единственным истребителем в мире, оснащенным системой спуфинга 101КС-О. Она призвана оказывать противодействие ракетным атакам потенциального противника и сбивать с толку средства самонаведения боеприпасов, приближающихся к самолету.

Подробности об этой системе рассказал Коннор Далтон, который сам себя называет крупнейшим экспертом в области авиации. По словам специалиста, 101КС-О включает в себя две башни, одна из которых располагается на вентральной стороне под кабиной, а другая – над ней. Также в систему входят система оповещения о ракетном нападении, процессор и блок интеграции.

Действует все это довольно просто. В случае обнаружения запущенной противником ракеты излучающие башни нацеливают лазерные лучи прямо на систему самонаведения боеприпаса. Это сбивает ее с толку и не дает возможности попасть по самолету.

Экс, перевод публикации которого представлена порталом Discover24, отмечает, что в Соединенных Штатах такие турели располагаются лишь на вертолетах и транспортных самолетах. Россия установила их на истребитель пятого поколения первой в мире. Кроме того, 101КС-О является единственной системой, которая направлена на борьбу с ракетами класса «воздух-воздух».

По мнению эксперта, технологии пока не имеют никакого значения. Су-57 взлетел впервые в 2010 году, однако только через 10 лет прошел испытания и отправился в серийное производство. При этом оно быстро остановилось из-за проблем, причины возникновения которых Москвой не раскрываются.

Еще один эксперт Том Купер заявляет, что Россия не продумала программу Су-57, из-за чего проект чуть не провалился. В 2018 году эскадрилья этих самолетов была направлена в Сирию, однако там ничем особенным не запомнилась и даже не использовала оружие. Практически сразу после этого проект заморозили. Но президент РФ Владимир Путин уже через год решил ее продолжить.

При этом прототипы, которые отправили в Сирию, не имели современной авионики, оснащались «неадекватными датчиками» и чрезвычайно ненадежными силовыми установками.

После возвращения к проекту Минобороны РФ заказало 76 истребителей Су-57. Но пока в производстве возник сбой, которые неизвестно когда устранят. Впрочем, даже если «Сухой» выполнит заказ в минимальные сроки, 76 единиц окажутся каплей в море. Именно поэтому даже самые современные технологии и системы спуфинга не принесут российскому истребителю успехов до тех пора, пока количество этих самолетов не выйдет на достойный уровень, заявил автор статьи.