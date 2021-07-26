Российский истребитель Су-27 был впервые представлен еще во времена холодной войны, в 1985 году. Советскому Союзу потребовалось еще пару лет на то, чтобы довести его до стадии серийного производства, однако ожидание того стоило, пишет автор издания The National Interest Марк Эпископос. Его публикацию в переводе на русский язык представляет портал Discover 24.

Главной целью Союза было создание перспективного фронтового истребителя, который мог бы на равных сражаться с американскими F-14 Tomcat и еще более совершенными F-15 Eagle. При этом программа ПФИ включала в себя не только Су-27. Помимо этого, под ее эгидой разрабатывался еще и МиГ-29.

Разработка Су-27 оказалась довольно тернистой, особенно на самых ранних этапах. Первые же испытания продемонстрировали, что в конструкции имеются серьезные изъяны, которые привели к гибели летчика в 1981 году. Но уже через четыре года самолет все же появился на широкой публике с устраненными недостатками.

Результат превзошел ожидания

Как уже упоминалось выше, длительное ожидание окупилось сторицей. Су-27, который оснастили двумя турбовентиляторными двигателями, не только усилил советские, а затем и российские ВВС, но и создал настоящий ажиотаж на мировом рынке. В настоящий момент на вооружении Вьетнама и Монголии, Казахстана и Индонезии, Эфиопии и Украины до сих пор имеются эти истребители.

Их популярность была обусловлена высокой скоростью, достигающий на форсаже 2,35 Маха, дальностью полета в 3,5 тысячи километра и отличной грузоподъемностью (6 тонн). Кроме того, самолет вооружили ракетами Р-73 малой и Р-27 средней дальности, S-8/13/25 и авиабомбами RBK и FAB. Благодаря последним истребитель вполне справлялся и с ударными функциями. И продолжает делать это сейчас во многих армиях мира.

Экспортный успех С-27 стал полной неожиданностью для СССР и России. Но вместе с тем он помог производить эти самолеты в огромных количествах. Причем как для своих, так и для иностранных ВВС.

Кроме того, эксперт упоминает о многочисленных модернизациях Flanker (название самолета в натовской классификации). К ним относятся двухместные истребители, которые в основном применяются для обучения пилотов-новичков, палубные варианты с укороченным взлетом и посадкой, экспортные модификации, которые разрабатывались эксклюзивно для отдельных стран, а также ударные истребители-бомбардировщики дальнего радиуса действия.

По сути, к модернизированным версиям этого самолета можно отнести и еще один российский хит поколения 4++ Су-35, а также китайский J-11. Последний представляет собой основной истребитель ВВС НОАК – в их распоряжении в настоящий момент находится 235 таких воздушных машин.

В России до сих пор на вооружении имеется около 400 Су-27, которые выполняют самые разные задачи. Они перехватывают натовские истребители и бомбардировщики, а также играют очень важную роль в Сирии, где совершают налеты на боевиков террористических организаций и обеспечивают РФ превосходство в воздухе.

Россия давно планирует заменить Су-27 и МиГ-29, заслуживающий отдельного рассказа, на новый самолет 5 поколения Су-57. Однако пока его серийное производство стопорится и неизвестно когда ВВС РФ смогут получить нужное количество новейших самолетов. Поэтому в ближайшие годы Су-27 и его новые модернизированные версии продолжат охранять российское небо.