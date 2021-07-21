Военные эксперты из Вьетнама заинтересовались российским истребителем Checkmate, прототип которого был представлен в минувший вторник на аэрокосмическом салоне МАКС-2021. Они отметили, что этот самолет в среднесрочной перспективе вполне может стать отличным вариантом для перевооружения ВВС страны.

При этом вьетнамские аналитики оговорились, что истребитель подойдет для этой цели только в том случае, если его цена после выхода на рынок не превысит заявленные 50 миллионов долларов США.

Напомним, что самолет Checkmate привлек внимание экспертов всего мира. После презентации многие специалисты обратили внимание на укороченный взлет и посадку истребителя. Благодаря этому он не требует специального аэродромного оборудования и может успешно применяться в высокогорных регионах планеты. В связи с этим Су-75 может заинтересовать Индию, которая после выхода из совместного с Россией проекта самолета пятого поколения никак не может справиться с созданием собственной воздушной машины.