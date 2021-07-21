Исследователи из РФ предположили, что все истории, связанные с похищениями пришельцами или встречами с НЛО, на самом деле являются обычными «осознанными сновидениями».

В рамках эксперимента специалисты попросили 152 добровольца, умеющих вызывать осознанные сны, призвать в своих сновидениях летающие тарелки или инопланетян. В итоге 114 испытуемых сообщили, что у них была встреча с внеземными существами или НЛО, причем данные события показались им крайне реалистичными. Поэтому в теории люди вполне могут спутать сны с реальностью.

Эксперты также собрали интересную статистику. К примеру, у 4 процентов добровольцев инопланетяне оказались невидимыми, а у 19 процентов – они были похожи на людей. Большинство лишь увидели пришельцев, и лишь 26 процентов смогли побеседовать с ними. Около 10 процентов побывали в комическом корабле.