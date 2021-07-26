Группа исследователей предложила воспользоваться искусственным интеллектом (ИИ) для калибровки снимков Солнца, которые были получены специалистами NASA.

Согласно их словам, это позволит получить более качественные изображения и снабдит ученых новыми данными о небесном светиле. Они напомнили, что наблюдать за звездой крайне сложно даже с использованием особого оборудования, так как самые чувствительные датчики и линзы телескопов все равно деградируют со временем.

Эксперты напомнили, что вот уже в течение десяти лет фотографии Солнца делает одна из обсерваторий в США, поэтому далеко не все получаемые снимки подходят для изучения. По этой причине программистами был создан алгоритм на базе ИИ, способный определять солнечные структуры и сравнивать их с ранее полученными данными.