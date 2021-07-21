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Американские СМИ 18 июля опубликовали фотографию со спутника, на которой можно увидеть сразу два иранских корабля, приближающихся к Ла-Маншу. Этот снимок обеспокоил Пентагон, так как военные аналитики идентифицировали суда. Это «Мокран» и «Саханд» иранских ВМС, которые выделяются наличием на борту современного оружия.

К нему относятся весьма опасные ударные вертолеты, способные при необходимости выполнять функции транспортников, беспилотники, а также компактные подводные лодки. Все это великолепие корабли должны продемонстрировать в Санкт-Петербурге. Где уже 25 июля состоится парад Военно-морского флота.

Приближение иранских судов к Ла-Маншу обеспокоило также Великобританию. Основная причина ее страха – это фактическое отсутствие кораблей, способных противостоять новинкам из Ирана. Авианосец «Королева Елизавета» в Аденском заливе проводит учения вместе с американской АУГ «Рейган», а два эсминца Тип45 временно находятся на приколе из-за мелких поломок.

Авторы китайского издания Sohu, публикацию которых в переводе представляет портал Discover24, пишут, что учения в Аденском заливе США с Великобританией затеяли не просто так. Цель этих маневров как раз и заключается в давлении на Иран. И если США оказывает его уже несколько лет, то появление на сцене Великобритании – это нечто новое.

По мнению экспертов, Лондон совершает большую ошибку, пытаясь давить на Иран. Во-первых, Британия ближе к этой исламской республике, чем Соединенные Штаты. Поэтому она вполне может оказаться под ударом. Тем более, что корабли Ирана находятся в Ла Манше. Во-вторых, несмотря на все свои амбиции, Британия все же больше не может бороться за возвращение статуса «владычицы морей».

Авианосец «Королева Елизавета», который вышел в море вернуть Англии мировое господство, уже несколько раз выходит из строя и ремонтировался из-за утечек. Эсминцы, сопровождающие его, также постоянно попадают в неприятные ситуации. Сейчас оба корабля ремонтируются, а ранее эскадренный миноносец Defender привлек к себе слишком уж много внимания, пытаясь прорвать российскую границу.

После того как российские пограничники обстреляли «Дефендер» и изгнали его из своих территориальных вод, статус Британии резко снизился до уровня «Бумажный тигр», на котором он остается по сей день.

Иран уже привык к давлению со стороны США. Поэтому появление нового и чрезвычайно слабого игрока его совершенно не смущает. Помочь Великобритании тоже никто не сможет, так как именно в Ла Манше у нее неоднократно вспыхивают споры с Францией из-за рыбы. Экипажи иранских кораблей могут чувствовать себя уверенно и спокойно. Ведь западное единство – это всего лишь сказка, которая вряд ли выдержит проверку боевыми действиями.

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