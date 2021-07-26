Мустафа аль-Кадими, глава правительства Ирака, отметил, что обсудит график вывода войск США из страны в рамках переговоров с администрацией Белого дома, которые состоятся в Вашингтоне.

Согласно его словам, на иракской территории больше нет нужды держать иностранные подразделения, так как армия страны может сама бороться с боевиками. К тому же за плечами солдат уже несколько самостоятельных миссий против террористических организаций. При этом он добавил, что вывод вооруженных сил США будет осуществляться на основе потребностей иракских войск, поэтому будет составлен специальный график в ходе дискуссии, которая состоится в Вашингтоне.

Имеющийся график предполагает, что к концу текущего года из Ирака будет выведен основной контингент американских войск. Иракские власти призывают командование США сконцентрировать свое внимание на обучении иракских бойцов для противостояния террористам и взяться за процедуру вывода своих подразделений. На данный момент времени в этой ближневосточной стране находится около 2,5 тысяч американских солдат.