Евгений Тимаков, инфекционист из РФ, во время беседы с журналистами РИА «Новости» отметил, что COVID-19 благодаря мутациям научился «маскироваться» под обычную простуду.

Согласно его словам, главными признаками коронавирусной инфекции стали болевые ощущения в горле, сильный насморк и расстройства желудочно-кишечного тракта. Такие симптомы как исчезновение возможности чувствовать запахи и вкусы встречаются все реже и реже. Причина в том, что болезнь научилась «притворяться» простой ОРВИ.

В результате стало очень сложно отличать коронавирус от сезонной простуды. Многие зараженные считают, что заболели обычной ОРВИ, поэтому не обращаются за помощью в больницы. Они звонят врачам, когда становится уже слишком поздно. В СМИ напоминают, что за вчерашний день, 3 июля, в РФ от COVID-19 скончались 685 человек.