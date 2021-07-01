Иэн Гарнер, инди-разработчик из команды Neon Doctrine, раскритиковал Sony за то, что на продвижение игры на PlayStation необходимо заплатить как минимум 25 000 долларов.

Специалист не стал называть компанию и платформу, однако указал, что речь не идет о Microsoft. Он также положительно отзывался о Nintendo Switch, поэтому методом исключения можно понять, что Гарнер говорил о PlayStation. Он отметил, что на добавление игры в магазин, взаимодействие с администрацией и получение скидки у него ушло очень много времени.

Разработчик также пожаловался на излишне комплексную проверку игры, для которой необходимо обязательно сделать новый трейлер, создать блог и выполнить множество других подобных действий. Однако все это не гарантирует, что ваш проект увидят на витрине. Для этого необходимо заплатить 25 000 долларов. В издании Kotaku позднее заявили, что данную информацию подтвердили еще 2 источника.