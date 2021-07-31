Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск искал встречи с главой Apple Тимом Куком, чтобы продать ему компанию Tesla. Однако тот не захотел встречаться по такому поводу. Больше данный вопрос между бизнесменами не поднимался.

Маск рассказал, что он не встречался с Куком и не переписывался с ним. Он просто запросил встречу, но результаты Tesla в 2016 году видимо не впечатлили главу Apple, поэтому сделка его не заинтересовала.

Эту историю Маск упоминал еще в прошлом году. В социальной сети Twitter он рассказал, что намеревался продать Tesla за десятую часть ее нынешней цены. Но Кук упустил свой шанс, так как не захотел встречаться с изобретателем.

Заявление Маска стало ответом на выход книги, в которой говорится, что бизнесмены вели переговоры по поводу покупки Tesla компанией Apple, но сделка сорвалась из-за неспособности найти компромисс по вопросу распределения руководящих постов.