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Новый государственный стандарт, который разработан Евразийским советом по стандартизации, вызвал недовольство представителей Российского союза пекарей. Они утверждают, что из-за этого ГОСТа могут существенно вырасти цены на хлеб.

Согласно новому стандарту, хлебобулочные полуфабрикаты и готовая продукция подпадают под определение «хлебопекарная продукция». Однако в настоящий момент это понятие отсутствует в российском Налоговом кодексе, из-за чего пекарни будут лишены возможности платить НДС на льготных условиях.

Так, глава омского предприятия «Сибирский пекарь» Руслан Евтихов заявил, что в случае отмены льготного НДС цена на хлеб и другую хлебобулочную продукцию увеличится на 20–30 процентов.

Впрочем стандарт пока находится в стадии разработки и его еще можно обсудить с налоговыми органами, уверен директор предприятия «Сибирский комбинат хлебопродуктов» Игорь Баринов. Он считает, что хлеб точно не должен попасть под 20-процентное налогообложение, так как относится к товарам первой необходимости. А вот «печенюшки и ещё какие-то хлебопродукты» вполне могут облагаться налогом по такой ставке.

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