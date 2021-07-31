Соединенные Штаты и Россия сперва должны договориться об ограничении более низких уровней ядерного оружия, а потом привлекать к этим переговорам дополнительных участников.

Если удастся вовлечь в процесс Францию, Китай, Великобританию, то появятся шансы на полное избавление планеты от смертоносного оружия, считает первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Он отметил, что несмотря на многочисленные договоренности, тема ограничения ядерного оружия остается открытой по сей день. Поэтому переговоры, которые сейчас идут между Соединенными Штатами и Россией затягивать никто не будет.

Первые консультации по стратегической стабильности между США и Россией прошли 28 июля. Делегацию от Соединенных Штатов на них возглавляла первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, а от России – замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. На сентябрь запланирована вторая встреча, однако до этого момента стороны будут проводить дополнительные неформальные консультации.