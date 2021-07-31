Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты и Россия сперва должны договориться об ограничении более низких уровней ядерного оружия, а потом привлекать к этим переговорам дополнительных участников.

Если удастся вовлечь в процесс Францию, Китай, Великобританию, то появятся шансы на полное избавление планеты от смертоносного оружия, считает первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

Он отметил, что несмотря на многочисленные договоренности, тема ограничения ядерного оружия остается открытой по сей день. Поэтому переговоры, которые сейчас идут между Соединенными Штатами и Россией затягивать никто не будет.

Первые консультации по стратегической стабильности между США и Россией прошли 28 июля. Делегацию от Соединенных Штатов на них возглавляла первая замгоссекретаря Уэнди Шерман, а от России – замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. На сентябрь запланирована вторая встреча, однако до этого момента стороны будут проводить дополнительные неформальные консультации.

Вам может понравиться

Politico: Байден уклоняется от введения санкций против Путина и его окружения

Советники президента США Джо Байдена не уверены, что новые ограничительные меры против России принесут желаемые результаты, поэтому американский лидер уклоняется от введения таких санкций, пишет издание Politico. По мнению экспертов

Шойгу обеспокоился ростом военного потенциала НАТО у российских границ

У Минобороны РФ вызывает беспокойство наращивание боевого потенциала Североатлантического альянса вблизи границ Белоруссии и России, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он также отметил, что передовое присутствие НАТО становится все

Эксперт Стороженко: Украина полностью уничтожила судостроительную отрасль и советские корабли

Украина, которая получила в наследство от СССР мощные корабли и производственные мощности для их строительства, теперь клянчит катера то у США, то у Великобритании, рассказывает эксперт Иван Стороженко. А ведь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 июля – небольшой дождь, до 17 °C | город Мытищи: погода, 31 июля – ясно, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 июля – небольшой дождь, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 июля – облачно с прояснениями, до 24 °C | Королев: погода, 31 июля – переменная облачность, до 34 °C | Подольск: погода, 31 июля – ясно, до 25 °C | Армавир: погода, 31 июля – переменная облачность, до 31 °C |