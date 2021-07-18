Исследователи получили новые снимки «Титаника», затонувшего в северной Атлантике после столкновения с айсбергом, благодаря глубоководному аппарату под названием «Титан».

Разработка этого устройства велась специалистами OceanGate в течение нескольких лет. Недавно его погрузили на глубину свыше четырех тысяч метров, чтобы он смог заснять обломки 269-метрового океанского лайнера, потонувшего около 108 лет назад. «Титан» сфотографировал напольную плитку и витражную раму. Ученые заявили, что эта экспедиция является лишь первой из многих запланированных погружений.

С помощью новых роликов в 4K-разрешении и уникальных лазерных технологий исследователи надеются создать 3D модель обломков корабля. Проект также направлен на заработок дополнительных средств, так как любой желающий может присоединиться к научной команде и погрузиться под воду, заплатив 150 тысяч долларов.