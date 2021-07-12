Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Медицинский отвод от иммунизации от коронавируса могут получить пациенты, страдающие от обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы и аутоиммунных недугов. Кроме того, противопоказаниями к вакцинам являются повышенная реакция на любые процессы, происходящие в организме, и непереносимость конкретного препарата.

Врач Семен Гальперин, который возглавляет Лигу защиты врачей, сообщил также, что пациент вряд ли сможет рассчитывать на медотвод из-за обычной аллергии. По той простой причине, что у каждого человека время от времени возникают аллергические реакции на что-либо. В том числе, и на отдельные медицинские препараты.

Эксперт рассказал, что подавляющее большинство вакцин выращивают на курином белке. Поэтому желательно перед иммунизацией уточнить, если ли этот компонент в составе препарата. Именно он может вызывать проблемы, связанные с непереносимостью.

Гальперин отмечает, что все вышеперечисленное – это общие положения, применяемые при любой иммунизации. В настоящий момент обсуждается регламент медицинских отводов именно для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Вам может понравиться

AFP: 90-летняя жительница Бельгии умерла после заражения сразу двумя штаммами коронавируса

В марте в Бельгии умерла пациентка с коронавирусом. Она была в тяжелом состоянии и после госпитализации прожила только пять дней. Причем её состояние ухудшалось в буквальном смысле на глазах у

Обнаружены влияющие на уязвимость человека к коронавирусу 13 участков ДНК

Команда генетиков из разных стран мира, включая РФ, обнаружила тринадцать участков генома, от которых зависит не только вероятность инфицирования COVID-19, но и форма заболевания. Исследователи провели анализ геномов свыше 49

Pfizer намерена сообщить властям США о необходимости третьей инъекции для защиты от коронавируса

Через полгода после двух прививок вакциной Pfizer нужно делать еще одну, заявляет компания-производитель препарата. В ближайшее время она намерена уведомить о необходимости третьей инъекции американские власти. Издание The Washington Post
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 июля – небольшая облачность, до 26 °C | город Мытищи: погода, 12 июля – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 июля – небольшая облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 июля – облачно с прояснениями, до 21 °C | Королев: погода, 12 июля – ясно, до 31 °C | Подольск: погода, 12 июля – ясно, до 27 °C | Армавир: погода, 12 июля – ясно, до 32 °C |