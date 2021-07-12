Медицинский отвод от иммунизации от коронавируса могут получить пациенты, страдающие от обострений заболеваний сердечно-сосудистой системы и аутоиммунных недугов. Кроме того, противопоказаниями к вакцинам являются повышенная реакция на любые процессы, происходящие в организме, и непереносимость конкретного препарата.

Врач Семен Гальперин, который возглавляет Лигу защиты врачей, сообщил также, что пациент вряд ли сможет рассчитывать на медотвод из-за обычной аллергии. По той простой причине, что у каждого человека время от времени возникают аллергические реакции на что-либо. В том числе, и на отдельные медицинские препараты.

Эксперт рассказал, что подавляющее большинство вакцин выращивают на курином белке. Поэтому желательно перед иммунизацией уточнить, если ли этот компонент в составе препарата. Именно он может вызывать проблемы, связанные с непереносимостью.

Гальперин отмечает, что все вышеперечисленное – это общие положения, применяемые при любой иммунизации. В настоящий момент обсуждается регламент медицинских отводов именно для вакцинации от коронавирусной инфекции.