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В Дании социальные сети буквально «взорвались» от фотографий и видеозаписей с российскими подводными лодками. Субмарины следовали на парад в Санкт-Петербург из Североморска и во время прохода через Датский канал всплыли на поверхность.

Местные жители собрались на берегу, чтобы посмотреть на это уникальное зрелище. Им еще никогда не доводилось так близко видеть огромные атомоходы. Люди фотографировали и снимали видеоролики, которые практически сразу отправлялись в социальные сети.

Подводные лодки преодолели почти 2 тысячи морских миль, чтобы принять участие в параде, который проходит прямо сейчас в водах Финского залива. Всего в нем задействовано 54 боевых корабля, включая суда из других стран, а также 48 самолетов и вертолетов. Также в мероприятии участвуют 4 000 военнослужащих.

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