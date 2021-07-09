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Команда китайских и австралийских исследователей смогла рассчитать, что каждый год глобальное потепление уносит жизни нескольких миллионов человек по всей планете.

Согласно проведенным подсчетам, в период с 2000 по 2019 год почти 9% всех смертей произошли из-за быстрого изменения климатических условий или ухудшения погоды. Специалисты провели анализ данных из более чем сорока стран на всех материках и обнаружили, что простуда начала реже приводить к смерти людей, а жара, напротив, стала чаще становиться причиной летальных исходов, причем от холода в основном погибают в Африке, а от тепла – в Европе.

На данный момент времени большая часть смертей, связанных с изменениями температуры, вызвана холодом, однако вскоре данная тенденция, скорее всего, изменится, из-за глобального потепления. Многие, наоборот, начнут умирать от сильной жары. Эксперты напоминают, что текущим летом от высокой температуры уже скончались сотни людей.

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  • Анна
  • 08.07.2021
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