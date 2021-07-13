Европа много лет назад объявила о завершении эры танков, однако сейчас становится понятным, что она несколько поторопилась. Сирийский конфликт, гражданская война на Украине, Вторая карабахская война показали, что использование бронетехники все еще остается актуальным, пишет польское издание Defence 24.

Возвращение Европы в танковую эпоху связано еще с одним событием – появление у России боевых машин Т-14 «Армата». Эти танки не имеют аналогов в мире и отлично ведут себя на поле боя. Благодаря им РФ получает весомое преимущество в сухопутных сражениях, поэтому европейским странам пришлось вернуться к бронетехнике, чтобы получить инструмент сдерживания России.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover 24, сообщают, что возвращение в танковую эпоху влечет за собой необходимость в модернизации самой техники, а также в создании для нее новейших видов вооружения и боеприпасов. В основном решением этой задачи сейчас занимаются Германия и Франция. За пределами Европы над новым оружием для бронетехники бьются Соединенные Штаты.

США: только «Абрамсы»

Пентагон сложно назвать сторонником новой бронетехники. Он даже не пытается создавать какие-то инновационные боевые машины, а занимается фактически бесконечной модернизацией своих M1 Abrams.

При этом обновление не касается оружия. На танки устанавливаются новые датчики, системы наведения, активная броня, но гладкоствольная пушка M256, созданная 25 лет назад, все еще остается на своем месте. И пока модернизировать ее американские конструкторы не решаются.

В то же время США достаточно активно работают над новыми боеприпасами для танков. К ним польские эксперты относят ракеты XM1147 Advanced Multi Purpose и M829A4 Advanced Kinetic Energy, которые разрабатывает компания Orbital ATK, а также управляемые снаряды Extended Line of Sight (ELOS) Advanced Technology.

Последние имеют дальность поражения целей до 12 километров и разрабатываются для защиты от противотанковых систем.

Кроме того, США заявляют о планах на создание новых ракет для 120-миллиметровой пушки, однако какие-либо подробности пока не раскрываются.

Германия: не только снаряды и ракеты

Германия, которая одной из первых отреагировала на возвращение актуальности танков, уже разрабатывает несколько видов боеприпасов для 120-миллиметровых пушек по стандарту Leopard 2A7V. Занимается этим компания Rheinmetall, которая успела модернизировать стандартный снаряд L44 до версии L55A1.

Она обладает более высоким энергетическим потенциалом, которого удалось достичь за счет повышения давления пороховых газов. Кроме того, сейчас проводятся испытания снарядов DM63A1 и KE2020Neo. В них конструкторы также поработали над увеличением энергии, а также над дальностью поражения целей, которая увеличилась почти вдвое.

В отличие от США Германия разрабатывает еще и новую 130-миллиметровую пушку Rh-130 L51 и осколочно-фугасных снарядов к ней. Это орудие предназначается для боевых машин Challenger 2. Предполагается, что пушка будет посылать 30-килограммовые снаряды в цель с увеличенной на 50 процентов кинетической энергией. Однако ее разработка займет еще как минимум десятилетие.

Франция: два пути

Основной танк французских Сухопутных войск AMX-56 Leclerc считается в Европе самым «молодым». Однако конструкторы все же работают над его усовершенствованием. При этом для разработки новых вооружений они намереваются пойти одним из двух путей.

Первый – это использование стандартной пушки GIAT CN120-26 / 52, но уже с новыми снарядами. Таковые разрабатываются компанией Nexter Munitions, которая представила многоцелевые снаряды 120 IM3M и подкалиберные боеприпасы SHARD. Также в это семейство входит и управляемая ракета 120 N-LOS, которая создается не для танков, а для 155-миллиметровых гаубиц.

Второй путь – создание 140-миллиметровой пушки, опытные образцы которой уже представила все та же Nexter Munitions. Орудие под названием ASCALON разрабатывается для новейших танков MGCS, которые в не слишком далеком будущем сменят AMX-56 Leclerc.

Боеприпасы к пушкам АСКАЛОН, по заявлениям производителей, будут оснащены искусственным интеллектом, который позволит поражать даже те цели, которые находятся вне поля зрения наблюдателя.

Все потуги Германии, Франции и США направлены на то, чтобы хоть как-то конкурировать с российской бронетехникой. Так, РФ не только создает «Арматы» и целое семейство машин на их основе, но еще и модернизирует Т-90 и даже более старые Т-72, приводя их в актуальное состояние.

Активизация работы над боеприпасами и пушками говорит о том, что списывать танки со счетов еще рано. Да, они могут со временем превратиться в беспилотные аппараты, уменьшиться в размерах, видоизмениться. Но они по-прежнему будут участвовать в боях, хотя еще несколько лет назад в это верилось с большим трудом.