Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Однолетняя полынь или artemisia annua продемонстрировала способность подавлять коронавирусную инфекцию. Такой вывод после серии экспериментов сделала группа ученых из Германии, Дании и Гонконга.

Авторы исследования рассказали о трех разновидностей экстракта данного растения. Наилучшие результаты в борьбе с SARS-CoV-2 показали артесунат и артеметер, являющиеся производным от действующего вещества артемизинина.

Эти препараты широко применяются для лечения малярии. Они доказали свою эффективность и безопасность для человеческого организма, поэтому вполне могут быть использованы для создания лекарств от коронавируса.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые заразили коронавирусом ткани человека. После этого в чашки Петри добавляли артемизинин, артесунат и артеметер. Последние два быстро справились с подавлением инфекции, а вот основное действующее вещество показало себя менее эффективным. Однако его потенциал эксперты надеются раскрыть в дополнительных исследованиях.

Вам может понравиться

Экстракт полыни признали эффективным в борьбе с COVID-19

Группа исследователей смогла доказать, что экстракты полыни могут подавлять коронавирусные частицы, что делает их эффективным средством в борьбе с данным заболеванием. Речь идет о веществе под названием артемизинин и его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 июля – облачно с прояснениями, до 27 °C | Королев: погода, 24 июля – ясно, до 29 °C | Подольск: погода, 24 июля – небольшая облачность, до 20 °C | Армавир: погода, 24 июля – ясно, до 28 °C |