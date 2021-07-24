Однолетняя полынь или artemisia annua продемонстрировала способность подавлять коронавирусную инфекцию. Такой вывод после серии экспериментов сделала группа ученых из Германии, Дании и Гонконга.

Авторы исследования рассказали о трех разновидностей экстракта данного растения. Наилучшие результаты в борьбе с SARS-CoV-2 показали артесунат и артеметер, являющиеся производным от действующего вещества артемизинина.

Эти препараты широко применяются для лечения малярии. Они доказали свою эффективность и безопасность для человеческого организма, поэтому вполне могут быть использованы для создания лекарств от коронавируса.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые заразили коронавирусом ткани человека. После этого в чашки Петри добавляли артемизинин, артесунат и артеметер. Последние два быстро справились с подавлением инфекции, а вот основное действующее вещество показало себя менее эффективным. Однако его потенциал эксперты надеются раскрыть в дополнительных исследованиях.