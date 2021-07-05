Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Автоэксперты рассказали, почему в машинах во время работы кондиционера возникает посторонний шум. Существует несколько наиболее распространенных причин данной неисправности.

В случае появления треска компрессора, продолжающегося даже после выключения устройства, в автомобиле, вероятнее всего, сломался подшипник приводного шкива. Данная неполадка в будущем может привести к деформации сальника или обрыву ремня, поэтому следует как можно поскорее заменить требуемую деталь. Неприятный шум может также возникнуть из-за низкого давления в системе, связанного с поломкой датчика, отвечающего за его контроль.

Если странные звуки появляются лишь во время активации кондиционера, то причиной этого, скорее всего, является засорение фильтров, находящихся в главном блоке. Необходимо просто снять их и убрать всю грязь с помощью теплой воды. После просушки, которая должна продлиться не менее дня, можно установить детали обратно. В случае возникновения шипения, следует просто долить фреон в систему.

Вам может понравиться

В России начался выпуск новой версии кроссовера Hyundai Creta

На петербургском автозаводе южнокорейской компании Hyundai стартовал серийный выпуск новой версии модели Creta. Были также раскрыты ее цены на российском рынке. Согласно словам Андрея Казака, главы производственного подразделения завода, в

Производство электрокаров оказалось на 32% вреднее выпуска машин с ДВС

Чикагские специалисты выяснили, что выпуск электромобилей все еще вредит экологии намного сильнее, чем производство стандартных машин с двигателем внутреннего сгорания. Согласно их словам, электромобили вредят окружающей среде не сами по

Водителям из РФ рассказали о вступивших в силу с 1 июля изменениях

Эксперты рассказали российским водителям, какие именно изменения вступили в силу в стране, начиная с 1 июля текущего года. Одно из основных нововведений касается ввоза авто из-за рубежа. Данный процесс значительно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 июля – ясно, до 27 °C | город Мытищи: погода, 5 июля – ясно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 июля – пасмурно, до 20 °C | Королев: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 5 июля – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 5 июля – небольшой дождь, до 27 °C |