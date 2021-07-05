Автоэксперты рассказали, почему в машинах во время работы кондиционера возникает посторонний шум. Существует несколько наиболее распространенных причин данной неисправности.

В случае появления треска компрессора, продолжающегося даже после выключения устройства, в автомобиле, вероятнее всего, сломался подшипник приводного шкива. Данная неполадка в будущем может привести к деформации сальника или обрыву ремня, поэтому следует как можно поскорее заменить требуемую деталь. Неприятный шум может также возникнуть из-за низкого давления в системе, связанного с поломкой датчика, отвечающего за его контроль.

Если странные звуки появляются лишь во время активации кондиционера, то причиной этого, скорее всего, является засорение фильтров, находящихся в главном блоке. Необходимо просто снять их и убрать всю грязь с помощью теплой воды. После просушки, которая должна продлиться не менее дня, можно установить детали обратно. В случае возникновения шипения, следует просто долить фреон в систему.