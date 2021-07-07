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После присоединения Крыма Россия превратила его в хорошо защищенную морскую крепость. Поэтому ни Украине, ни силам НАТО не удастся так просто взять полуостров под свой контроль, уверен украинский эксперт Тарас Чмут.

Он поясняет, что защита Крыма является задачей не только Черноморского флота. Помимо этого, на полуострове располагается авиация, большое количество личного состава, береговые ракетные комплексы.

Кроме того, в составе Черноморского флота имеется 11 десантных кораблей, которые способные в кратчайшие сроки организовать десантирование как минимум одной бригады морской пехоты.

В случае крайней необходимости в Черном море появятся еще и корабли Каспийской флотилии, которые существенно повысят возможности Черноморского флота. Не стоит забывать и о шести подводных лодках – они могут незаметно подкрадываться к кораблям Украины и НАТО, нанося мощные торпедные удары.

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