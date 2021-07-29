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Украина, которая получила в наследство от СССР мощные корабли и производственные мощности для их строительства, теперь клянчит катера то у США, то у Великобритании, рассказывает эксперт Иван Стороженко. А ведь всего 30 лет назад в распоряжении у Киева был даже авианосец «Варяг».

После развала Союза Украина очень быстро решила, что теперь судостроительная отрасль ей не нужна. Заводы пошли на металл, а за ними следом туда же отправились и корабли. Тот же «Варяг» продали китайцам, сообщив, что те сделают из него «плавучее казино». Но сейчас корабль продолжает оставаться авианосцем, хотя и называется «Ляонин».

Украина же заказывает изготовление кораблей в других странах. Так, она заключила контракт с Соединенными Штатами, которые совсем скоро должны передать Киеву шесть списанных катеров класса Mark VI, с Турцией, которая пообещала поставить два корвета на общую сумму примерно в 10 миллиардов рублей, а также с Великобританией. Последняя на миллиард фунтов стерлингов обязалась изготовить 8 катеров. Ну и не стоит забывать о надувных лодках, которые сейчас составляют основу украинских ВМС.

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