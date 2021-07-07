Даже самым современным системам противовоздушной обороны тяжело справляться с боевыми дронами и крылатыми ракетами. В таких условиях надежную защиту от них смогут обеспечить только лазерные установки, пишет автор издания The National Interest Себастьян Роблин. Перевод этой публикации представлен порталом Discover 24.

Почему лазеры

Современное лазерное оружие работает по достаточно простому принципу. Оно фокусирует множество лучей света в один, который поражает цель за счет весьма высокой температуры. К их преимуществам относят быстроту и точность «выстрелов», а также их дешевизну в сравнении с ракетами или пушечными снарядами.

В настоящий момент эти преимущества нивелируются одним существенным минусом – на большом расстоянии до цели лучи начинают рассеиваться, из-за чего снижается точность и мощность удара. Для решения проблемы требуется делать лазерные установки более мощными, однако в этом случае нужны источники питания огромных размеров и сложные системы охлаждения.

Несмотря на недостатки, лазеры могут стать эффективным оружием против боевых дронов. Все современные беспилотники являются медленными в сравнении с истребителями, поэтому лазерный луч вполне успевает прожечь обшивку и уничтожить важные компоненты БПЛА. Эффективность нового вида вооружения уже подтверждена на практике – США впервые задействовали лазеры в боевой обстановке на территории Сирии, где атаковали турецкий дрон.

Лазеры VS крылатые ракеты: недостаточно мощности

Сбить беспилотник лазером несложно, но вот с крылатыми ракетами они пока справляться не умеют. Эти боеприпасы летят к своей цели на скорости около 1000 километров в час, поэтому луч банально не успеет прожечь их обшивку и добраться до элементов конструкции.

Для решения этой проблемы мощность лазера необходимо увеличить хотя бы до 100 киловатт, однако следом за ней появляется еще одна сложность. В отличие от ракетных установок, лазеры не задействуют кинетическую силу, чтобы совершать толчок ракеты или снаряда. Поэтому им необходимо выводить из строя какие-то компоненты крылатых боеприпасов, отвечающие за наведение на цель. К примеру, повреждать двигатель, головку самонаведения и так далее.

Именно эти задачи должна решить лазерная установка HELAS, разрабатываемая компаниями Dynetics и Lockheed, которым Пентагон выделил 130 миллионов долларов. В сотрудничестве с ними работает также компания Rolls-Royce, которая займется созданием модуля для управления температурой и питанием лазера.

В 2024 году они должны представить действующий прототип установки с мощностью 250–350 киловатт. По словам производителей, этого вполне достаточно, чтобы сбить крылатую ракету, успевшую разогнаться до крейсерской скорости.

С ними не согласен автор издания Breaking Defense Сидней Фридберг, который считает, что для гарантированного уничтожения крылатых ракет требуется мощность ближе к 600 киловаттам. Но при этом установка все равно не сможет эффективно бороться со сверхзвуковыми или гиперзвуковыми боеприпасами.

HEL-IFPC: лазеры на грузовиках

Себастьян Роблин поясняет, что увеличения мощности в системах HEL-IFPC производители собираются добиться за счет установки на них аккумуляторов с вертолетными двигателями М-250. Эти силовые агрегаты способны вырабатывать мощность до 300 киловатт, чего вполне достаточно для создания действующего и эффективного прототипа.

Лазерную установку вместе с аккумулятором планируется размещать на грузовых автомобилях. Это означает, что она вряд ли будет использоваться в гуще боя. Скорее всего, систему задействуют для защиты военных баз, складов с топливом и боеприпасами, других инфраструктурных объектов, по которым противник обычно наносит удар крылатыми ракетами или беспилотными аппаратами.