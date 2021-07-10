Станислав Косарев, специалист в области информационных технологий, раскрыл секретные опции смартфонов, которые способны упростить их использование, но при этом многим неизвестны.

К этим функциям эксперт отнес формирование ссылок для контактов, которые затем можно добавить на главный экран, что позволит звонить нужным людям всего в один клик без необходимости перехода в другие меню. Это можно проделать и с иными опциями, к примеру, регулировкой яркости или активацией режима инкогнито. Найти их все можно на страничке со «специальными возможностями».

Эксперт также рассказал об ускорении работы анимации, чтобы гаджет начал работать быстрее. Необходимо перейти в режим разработчика, активирующийся семикратным нажатием на номер сборки устройства, а затем отыскать пункты, связанные с анимацией, и увеличить их скорость в 2 раза. Косарев также посоветовал воспроизводить текст с помощью смартфона. Эту опцию тоже можно включить в специальных возможностях.