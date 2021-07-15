Американский военный эксперт Марк Эпископос проанализировал видеозапись с новейшим российским самолетом и изложил свои соображения в публикации издания The National Interest.

Он написал, что на видео изображены военнослужащие армий Вьетнама, Индии, Аргентины и ОАЭ, что может означать ориентированность истребителя на международный рынок. Вполне вероятно, что эти страны даже уже подписали контракты с Россией.

Также Эпископос заметил, что в коротком ролике имеется много отсылок к шахматной теме. По его словам, это может указывать на название программы, в рамках которой разрабатывается самолет либо какую-то новую российскую стратегию. Можно также предположить, что Россия готовит «ход конем». Но какой именно, пока неизвестно.

Все тайны вскроются 20 июля, когда Россия покажет самолет на авиасалоне МАКС-2021. Пока же эксперты могут лишь выдвигать свои предположения.