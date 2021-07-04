Курсом на Крымский полуостров движутся два итальянских боевых корабля, которые чуть раньше вошли в акваторию Черного моря. Вполне вероятно, что они являются участниками маневров НАТО «Си Бриз-2021» и направляются в район этих учений. Впрочем, нельзя исключать и вариант с очередной провокацией.

Эксперты отмечают, что в последние две недели Североатлантический альянс уже трижды пытался спровоцировать РФ. Однако эсминцам Defender и Ross, а также фрегату Evertsen достичь своей цели не удалось.

В российском военном ведомстве подчеркнули риск возникновения новых провокаций. Они могут быть связаны с тем, что натовские страны не признают воссоединение Крыма с Россией. Также Минобороны заявляет, что ВМФ и ВКС РФ предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить вторжения иностранных кораблей в территориальные воды полуострова, которые НАТО продолжает считать украинскими.