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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Технодинамика» в 2022 году начнет поставки военному ведомству парашютных систем, предназначенных для десантирования собак. В настоящий момент они проходят государственные испытания, рассчитанные до конца текущего года.

Система позволяет десантировать служебных собак, вес которых составляет до 45 килограммов. При этом ее может сопровождать либо один парашютист, либо десантник с кинологом в тандеме.

Предварительные испытания продемонстрировали, что никакого вредного или опасного влияния на состояние животного спуск на парашюте не оказывает. Собака приземляется, ведет себя совершенно адекватно и может выполнять те задачи, которые перед ней ставятся.

Главный конструктор холдинга Андрей Козин рассказал, что новые системы рассчитаны на десантирование животных с высоты до 4 тысяч метров. Кроме того, «Технодинамика» разрабатывает “собачьи парашюты” для спуска с высоты 8 тысяч метров. Они дополняются специальными кислородными системами, чтобы обеспечить нормальное дыхание животных.

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