Компания Disney завершила съемки нового фильма «Русалочка», в котором главную роль исполнит темнокожая американская певица Хэлли Бейли. 12 июля об этом рассказала сама актриса.

В социальной сети Твиттер она выложила фотографии, на которых плещется в волнах. Бейли уточнила, что снимки были сделаны около 3 лет назад, когда она только намеревалась принять участие в кастинге.

Напомним, что выбор певицы на роль «Русалочки» сперва спровоцировал ожесточенные дискуссии, так как темнокожая Ариэль выглядит по меньшей мере странно. Однако сейчас многие подмечают, что на фотографиях со съемок актриса смотрится в этой роли весьма гармонично.

Дата выхода фильма на экраны пока неизвестна. Коронавирус внес свои коррективы в планы создателей новой истории о «Русалочке», из-за чего работа над ней завершилась с отставанием от графика почти на год.