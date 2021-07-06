В нескольких важных направлениях мировая экономика во многом зависит от России, поэтому вводя против нее санкции, Европа и США «стреляют себе в ногу», уверены эксперты австрийского издания Die Presse. Они приводят лишь несколько примеров, в которых ограничительные меры против РФ негативно повлияли на весь мировой рынок.

Так, в 2018 году на 15 процентов выросла стоимость алюминия, что стало неприятным сюрпризом не только для Европы, но и для Соединенных Штатов. Произошло это аккурат после введения санкций против компании РусАл, у которой Вашингтон запретил покупать металл.

Авторы отмечают, что доля России в мировой добыче алюминия составляет 5,8 процента. Однако при этом она занимает второе место в мире. На первом находится Китай, однако он весь металл использует только для удовлетворения собственных потребностей.

Также РФ играет важную роль на рынке пшеницы, золота, древесины, никеля, титана. По словам экспертов, только одна компания «Норникель» удовлетворяет около 40 процентов спроса в глобальном масштабе. По этой причине Соединенные Штаты даже не рискуют вводить какие-либо ограничительные меры в этих направлениях.

В 2018 году Россия хотела ограничить поставки титана в Соединенные Штаты, чтобы те прочувствовали всю «прелесть» санкций. Однако решила не делать этого, заявив, что в сфере добычи данного металла лучше сотрудничать, а не конкурировать.