Девушка-хакер, скрывающаяся под ником Empress, сообщила о взломе игры Resident Evil Village.

Её сообщение было опубликовано на Reddit. Как отмечается, игра защищена последней версией Denuvo v.11, а также Capcom Anti-Tamper v3. По словам Empress, у неё ушло около месяца на то, чтобы убрать из игры всю защиту.

Кроме того, хакерша рассказала о том, что имеющаяся у игры защита приводила к появлению фризов. Сильнее всего они были заметны для игроков с устаревшими процессорами. Без защиты падение частоты кадров происходит реже. Некоторые предполагают, что в будущем из ПК-версии игры могут убрать Denuvo.

Сейчас Empress собирается взломать защиту игры Star Wars Battlefront, которая вышла в 2017 году. В этом случае ей придётся поработать ещё и над дополнениями.

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