По словам лидера «Родины», для этого необходимо преодолеть кадровый и идейный застой и дать возможность людям самим решать, что для них важнее.

Политическая партия «Родина» сейчас трудится на два фронта – выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга и Государственную Думу РФ. Лидер политсилы Алексей Журавлев рассказал, почему так важны именно региональные выборы.

««Родина» стремится обеспечить каждому россиянину возможность сделать нашу страну лучше, внести свой личный вклад в общественно-политическое и социально-экономическое развитие России. А для этого необходимо преодолеть кадровый и идейный застой в региональных политических элитах, привести к рычагам управления на местах людей со свежими взглядами, настоящих патриотов, полных сил и желания работать в интересах народа, своего региона и всей нашей Родины в целом», — отметил политик.

Отметим, что на выборы в петербургский ЗакС «Родина» представила 54 кандидата. При этом в федеральном списке заявлено 49 человек, а еще 23 – проходят на выборы по округам.