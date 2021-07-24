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Войска регулярной армии Пакистана сменили пограничников, чтобы не допустить проникновения в страну беженцев, боевиков и представителей правительственных сил Афганистана. В МВД страны заявили, что не намерены предоставлять свою территорию афганцам для выяснения отношений между собой.

Министр внутренних дел Пакистана отметил, что обычно границы государства охраняют военизированные формирования пограничников. Однако сейчас требуется более мощная защита в связи с ситуацией в Афганистане. Поэтому к пакистанским рубежам отправлены силы регулярной армии.

По словам министра, это необходимо для сдерживания отступающих военнослужащих афганской армии, а также боевиков различных экстремистских и террористических организаций. Кроме того, Пакистану угрожает волна беженцев, которую и будут останавливать на границе регулярные силы.

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