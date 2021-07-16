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Канцлер ФРГ Ангела Меркель разрушила Европу, а теперь она вместе с президентом США Джо Байденом собирается разрушить еще и Америку, считают читатели британского издания Daily Mail. А все потому, что эти два политика-«предателя» открыли границы для мигрантов.

Так пользователи Сети прокомментировали результаты встречи Байдена и Меркель, которые в стремлении «искупить историческую вину» решили не преграждать мигрантам путь в Соединенные Штаты.

«Экс-президент США Дональд Трамп ставил страну на первое место, а Байден — «дуралей и злобный оккупант», который ставит ее последней», – выразил общее настроение пользователь под ником Justposting.

Еще один читатель написал, что действия Меркель и Байдена – это предательство по отношению к народам Германии и США. Так как разруливать негативные последствия их решения, которые обязательно будут, придется молодежи.

«Эта тетка разрушила Европу как никто другой с 1945 года, а теперь встречается с самым безнадежным президентом в истории, который занят тем, чтобы как можно быстрее уничтожить Америку. Ох уж эти глобалисты и их гнусные планы», – подытожил Be Bold.

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