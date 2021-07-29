Владимир Комоедов, экс-командующий ЧФ России, отметил, что противокорабельные ракеты «Калибр», разработанные российскими специалистами, можно без проблем сбить в воздухе.

Ранее Михаил Ненашев, военный эксперт, сообщил, что российские ВМС больше не находятся постоянно на местах своей дислокации, а участвуют в различных маневрах в разных уголках света. Он добавил, что это является предупреждением для Североатлантического альянса. Однако в ответ Комоедов сообщил, что «Калибры» являются дозвуковыми ракетами, которые легко уничтожаются, как и «Томагавки».

Российский адмирал также напомнил, что США обладают сразу десятью атомными авианосцами, из которых создаются мощные авианосные ударные группы. Они также могут задействовать свыше пятидесяти многоцелевых подлодок. Общая численность их в ВМС превышает двести тысяч военнослужащих.