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Украинский политик и бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко прокомментировал отношение к украинцам в московской больнице.

Как отмечается, Журавко был госпитализирован в Московскую городскую больницу имени С. С. Юдина. Здесь ему провели операцию.

В своём Telegram-канале политик выразил благодарность врачам и медперсоналу за усилия и профессионализм, а также призвал быть добрыми к медицинским работникам. Также он рассказал об уважительном отношении к пациентам, и отметил отличное питание в больнице.

Кроме того, Журавко сообщил, что, несмотря на то, что он является украинцем с украинским паспортом, никакого негатива в отношении себя он не увидел, и никто не говорил плохо об Украине и её жителях. Он сообщил, что к украинцам относятся, как к братскому народу, и все хорошо понимают, что сейчас творится на Украине, и кто ею управляет.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев недавно заявил, что глава Украины Владимир Зеленский «качественно обманул» своих избирателей. Он отметил, что перед выборами Зеленский пытался угодить всем и каждому.

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