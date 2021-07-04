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Британское издание Daily Express хотело изобразить, как «агрессивные русские» готовятся к войне с НАТО, но перепутали фотографии. И вместо российских истребителей показали читателям американские F/A-18 Hornet.

Авторы статьи, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», рассказали о российских учениях в Черном море. После эпизода с британским эсминцем Defender Москва подняла в небо истребители Су-30СМ, а также бомбардировщики Су-27, Су-24 и Су-34. Боевые самолеты отработали удары по морским целям, в качестве которых выступили корабли «Саратов» и «Орск».

Эксперты также отметили, что Россия спокойно проводит учения одновременно с маневрами НАТО «Си Бриз-2021». Они разместили фотографии с самолетами, атакующими цели, однако немного ошиблись. Читатели портала обратили внимание на то, что на снимках представлены американские истребители.

Это позволило предположить, что авторы не настолько разбираются в теме, чтобы писать подобные статьи. По той простой причине, что F/A-18 Hornet отличается от Су-27 чуть более, чем полностью. И журналистам было достаточно воспользоваться поиском Google, чтобы не попасть впросак.

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