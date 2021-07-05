В издании The Daily Express появилась еще одна публикация о похождениях эсминца Defender в Черном море. В ней также приводится информация об учениях российских бомбардировщиков и истребителей, начавшихся сразу после провокации.

Читатели таблоида выразили свое недоумение постоянными публикациями о «российской агрессии» и о той угрозе, которую РФ якобы представляет для Британии и чуть ли не для всей планеты.

«Всё предельно очевидно. Никакой угрозы для Великобритании со стороны России нет. Они делают то, что постоянно делают вооружённые силы самых разных стран по всей планете. Они проводят учения», – написал в своем комментарии HonestBrit.

Его поддержал и Sir Not Sir Nigel Trousers Your Cash!!!, написавший, что единственное желание России кроется в обеспечении собственной безопасности.

«Но если вам не терпится подёргать медведя за хвост, будьте готовы к последствиям», – продолжил он свою мысль.

Читатель под ником Username Mk2 заявил, что не Россия, а Запад является зачинщиком войн и конфликтов в разных регионах мира: